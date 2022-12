Totti e Noemi Bocchi, ecco la nuova casa: attico e superattico in un condominio di Roma nord

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto la casa dove vivere insieme. Si tratta di un appartamento con attico e super attico in un palazzo a Roma nord, fotografato dal settimanale Chi, che pubblica le foto della casa dove i due innamorati passeranno il loro primo Natale insieme. L'appartamento prescelto è al penultimo e ultimo piano dell'edificio, in una zona della capitale, non lontano dalla residenza precedente della compagna di Totti.

Natale insieme

Nelle foto scattate dai paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini, si vede Noemi Bocchi che sta visionando l'attico, probabilmente per un sopralluogo, in vista del trasferimento insieme al compagno. Con i tecnici della ditta di traslochi si affaccia dal balcone, per controllare la consegna del mobilio. Il padre di Noemi è insieme a lei per aiutare la figlia a verificare che tutto stia procedendo per il meglio. Quando ormai è sera, il fotografo immortala l'appartamento con le luci accese. Totti e Noemi staranno già vivendo insieme sotto lo stesso tetto?