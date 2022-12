Totti e Noemi Bocchi, primo Natale insieme: nella nuova casa a Vigna Clara c'è l'albero

Primo Natale insieme per Francesco Totti e Noemi Bocchi. L'ex capitano della Roma e la nuova compagna dopo l'addio a Ilary Blasi si sono trasferiti in una casa a Roma Nord, nel quartiere residenziale di Vigna Clara. E la stessa Noemi ha pubblicato sui social la prima foto natalizia del loro nuovo nido d'amore: un albero di Natale vicino alla vetrata del loro attico. Accanto un grandissimo soggiorno e le vetrate con affaccio su Roma nell'appartamento in un complesso di lusso. Si tratta della prima foto "ufficiale" dopo che già fotografi e paparazzi erano riusciti a scovare qualche scatto durante il trasloco. Noemi era stata avvistata sul terrazzo di casa, anche se aveva cercato in tutti i modi di nascondere il volto per non farsi riconoscere.

La presunta lite tra Totti e Noemi messa a tacere

Solo pochi giorni fa vi vociferava ad una crisi di coppia. Diva e Donna, infatti, avrebbe pizzicato Francesco e Noemi mentre erano fuori a cena: sembra stessero discutendo per colpa di un cellulare, una discussione, nel corso della quale la Bocchi si è asciugata gli occhi, come se avesse pianto. Ilary Blasi, una sua amica confessa: «Ora è nuovamente felice. Totti? C'è rimasta molto male». Ma l'indiscrezione è stata subito messa a tacere dalle foto della nuova casa che ha condiviso Noemi sul suo profilo Instagram.