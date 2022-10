Milan, che tonfo contro il Torino: i rossoneri perdono 2-1 e scivolano al terzo posto

È un tonfo che fa male quello del Milan a Torino, sconfitto 2-1. Forse distratti dalla Champions di mercoledì 2 novembre contro il Salisburgo, decisiva per il passaggio agli ottavi, i rossoneri si fermano dopo quattro vittorie di fila. Decisivi i gol, nel giro di due minuti, di Djiji e Miranchuk. Un uno-due che sorprende la squadra di Stefano Pioli, che a inizio gara sbaglia due gol con Rafael Leao. Clamoroso il secondo errore, quando Brahim Diaz regala palla al portoghese che liscia il pallone davanti a Milinkovic. Il Torino prende coraggio e con il passare dei minuti crea pericoli alla difesa avversaria. Ci prova Pellegri al 19' con un tiro deviato in angolo da Tatarusanu, che un minuto dopo si fa trovare pronto sulla conclusione di Schuurs.

Preludio al vantaggio dei granata: punizione dalla sinistra, colpo di testa di Djiji e Milan che va sotto. Il raddoppio arriva due minuti dopo: rinvio di Milinkovic, palla per Vlasic che serve Miranchuk. L'ex fantasista della Dea beffa Tatarusanu, che si fa sorprendere dal diagonale. Nella ripresa Stefano Pioli corre ai ripari togliendo Kalulu, Rafael Leao e Brahim Diaz buttando nella mischia Dest, Rebic e De Ketelaere. Ed è proprio il croato a buttare nell'area del Torino un pallone invitante, ma Origi non ci arriva. Subito dopo c'è il tentativo di Dest, terminato alto sopra la traversa. È un Milan che continua ad attaccare, accorciando le distanze con Messias. Lancio di Tonali, Milinkovic esce in maniera alquanto sprovveduta, Buongiorno cade dopo un contatto con il brasiliano, che segna. I granata protestano, ma l'arbitro convalida e Ivan Juric viene espulso. Ma non basta per riagguantare il pareggio. Il Milan scivola al terzo posto, a -6 dal Napoli.