Milinkovic ammonito salta il derby con Roma-Lazio, il fallo (dubbio) che ha scatenato le proteste di Sarri

Sergej Milinkovic Savic, risparmiato nella formazione iniziale da Sarri nella sfida con la Salernitana perché diffidato, è entrato a gara in corsa per recuperare lo svantaggio della Lazio. Dopo dieci minuti però il serbo è stato ammonito per un intervento in ritardo su Bronn. Un giallo pesante per il fuoriclasse biancoceleste che sarà costretto a saltare il derby con la Roma per squalifica.

Il fallo che ha portato al cartellino giallo è stato a lungo contestato dai giocatori in campo e dallo stesso allenatore biancoceleste. Milinkovic era in possesso di palla e nell'allungo è entrato in contrasto con il difensore granata finendo per colpire il piede.