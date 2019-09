Ultimo aggiornamento: 20:01

E' riuscita solo una volta, al Lecce, l'impresa di espugnare il campo del Torino, in 7 precedenti in Serie A: correva la stagione 1999/2000 quando i giallorossi si imposero 1-2 grazie alla doppietta di Lucarelli inframmezzata dal momentaneo pareggio di Ferrante; per il resto quattro vittorie granata e due pareggi.La capolista Torino, prima a punteggio pieno dopo le 2 vittorie nelle prime 2 giornate contro Sassuolo e Atalanta, riceve quest'oggi di fronte ai propri tifosi il deludente Lecce di questo inizio di stagione, ancora a secco di punti: se nessuna recriminazione può riguardare la sconfitta di San Siro contro l'Inter all'esordio, altrettanto non si può dire dell'inopinato rovescio casalingo della settimana successiva contro il Verona, una delle dirette rivali nella lotta per la salvezza.Le formazioni:Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Berenguer, Belotti. All. MazzarriGabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias. All. Liverani