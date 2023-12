Newcastle-Milan: quando e dove vederla, probabili formazioni e cosa deve fare la squadra di Pioli per qualificarsi

Torna la Champions League. In occasione dell'ultima partita dei gironi, il Milan di Stefano Pioli si giocherà il tutto per tutto in casa del Newcastle. Un match fondamentale, forse il più importante della stagione, che deciderà le sorti non solo dei rossoneri, ma anche del mister. Al Milan non basterà però vincere: per qualificarsi, infatti, la squadra di Pioli dovrà sperare che il Borussia Dortmund batta il PSG. Un incastro non facile, ma a Leao e compagni dovranno crederci, incrociando le dita e dando il massimo. Appuntamento quindi domani, mercoledì 13 dicembre, alle 21.00. Scopriamo ora le formazioni e dove vedere la partita.

Ibrahimovic torna al Milan, terza avventura in rossonero per lo svedese: ecco il suo ruolo