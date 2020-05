© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più passano i giorni e più l'asta diventa agguerrita:, giovane talento del Brescia, è richiestissimo ine all'estero. Piace a Inter,ma anche anche ale al. E questa sarà l'estate dell'addio: il presidente Cellino è pronto ad accontentare il suo calciatore, a patto che venga rispettata la valutazione di 50 milioni di euro. Il club bianconero è segnalato come particolarmente attivo. Nelle scorse settimane, da Torino hanno avanzato una nuova offerta sulla base di un cash più una serie di contropartite: Caviglia, Coccolo e Touré. Nei piani del club bianconero, il giovane regista farebbe il vice Bentancur al posto di: il bosniaco è scivolato nelle gerarchie di Sarri ed è da tempo nella lista dei sacrificabili.Ma l'Inter non rimarrà a guardare. Anzi:sfrutterà i buoni rapporti con l'agente del calciatore, Beppe Bozzo, per ostacolare i rivali bianconeri. I contatti tra le parti sono frequenti, l'ad interista è pronto a sacrificare alcuni giovani della primavera pur di ingaggiare il talento del Brescia.Non va trascurata poi la Roma. Il procuratore del regista di Lodi cura anche gli interessi di, in orbita giallorossa dallo scorso gennaio. Pertanto, un eventuale passaggio dell'attaccante alla corte di Fonseca potrebbe agevolare l'affare per il gioiellino delle Rondinelle. Insomma, saranno settimane particolarmente intense sul fronte Tonali corteggiato anche da. L'ex capitano giallorosso avrebbe voluto, infatti, portare il giovane calciatore nella sua scuderia.