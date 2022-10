Supercoppa Calcio a 8, stasera la sfida tra Roma e Totti Weese. Umbro Italia lancia il nuovo kit per la squadra del capitano

Mancano poche ore alla finalissima di Supercoppa tra la AS Roma Calcio a 8 e la Totti Weese. Le due squadre si contenderanno il titolo questa sera, lunedì 31 ottobre, all’Orange Futbolclub di via degli Olimpionici 71, ore 21. Per l'occasione, Umbro Italia, sponsor tecnico della squadra di Francesco Totti ha ideato un kit personalizzato da collezione. Una divisa in verde petrolio con inserti bordeaux, mixati in un pattern che si ispira alla trama di un pallone con la firma del capitano sul retro.

Luigi Boccia, sponsorship e teamwear manager di Umbro Italia, manifesta tutto l’orgoglio per questa nuovo traguardo: «Proseguire il cammino iniziato con la Totti Soccer School ed essere arrivati a vestire Francesco Totti in persona ci riempie di gioia, in poco tempo abbiamo attivato una serie di importanti accordi che stanno riportando Umbro Italia sui campi da gioco, lì dove ci sono voglia di giocare e impegno, sudore e sacrificio, che sia per vincere un trofeo oppure no. Nel pieno spirito del brand più antico del mondo del calcio». La nuova divisa della Totti Weese è in vendita su umbroitalia.it.