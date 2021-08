Montasola vince il torneo di Poggio Catino e dice grazie all'inossidabile Antonio Mancini. Foto

Mercoledì 4 Agosto 2021, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 15:01

RIETI - E’ andato in archivio il torneo estivo di Calcio a 8 di Poggio Catino.

Sullo storico Campo Sportivo di Cisterna sono state sei le squadre che si sono date battaglia per giorni affrontandosi in un girone all’italiana: Gunners, No Name Team, Palla o Piede Team, Devil’s Chair, Montasola e Sa.Di.Verde.

La sfida finale

L’ha spuntata Montasola (in foto) sul filo di lana, battendo nell’ultimo incontro i Gunners, 1 a 0 il risultato finale, con un gol di Gabriele Mercuri. Va detto che i Gunners sono arrivati al match clou con gli uomini contati. In ogni caso le due squadre prima dell’ultimo decisivo scontro diretto erano arrivate appaiate in testa alla classifica con tutte vittorie e un pareggio. Da sottolineare che a difendere i pali del Montasola c'era un portiere di 62 anni, Antonio Mancini, decisivo in più di una partita, il quale è alla sua 48esima stagione avendo iniziato a calcare i campi di calcio a 14 anni e che di smettere, visti i risultati, non ci pensa proprio. Al terzo posto si sono classificati i Devil’s Chair.

Buon calcio e divertimento a farla da padrone per due settimane e un segnale di ripartenza il torneo di Poggio Catino, esperienza da ripetere la prossima estate.

L’ultima annotazione riguarda la classifica marcatori vinta da Gabriel Toma dei Gunners con 9 reti davanti ad Alessandro Crudi (Devil’s Chair) con 5 gol e poi tutti gli altri.