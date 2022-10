Totti incanta a Trigoria: gol e assist. E prima della partita "tatua" la schiena a un tifoso

C'è Daniele, un tifoso che prima della partita si fa autografare la schiena nuda per farne un tatuaggio. Ci sono avversari in campo che non vedono di giocare contro di lui per realizzare il sogno di una vita e tifosi sugli spalti (una alla fine gli urla «vengo da Roma nord», e c'è da scommettere che potrebbero incontrarsi più spesso ora) pronti ad aspettarlo fino a dopo le dieci di sera per una foto ricordo. È ancora Totti l'assoluto protagonista dei lunedì della Lega Calcio a 8: in casa dell'Atletico Eur allo Sport City Roma di Trigoria, l'ex capitano giallorosso incanta. Segna l'1-0 su rigore e regala l'assist del 3-1 finale oltre a sfiorare un paio di volte l'eurogol calciando da lontanissimo e sfiorando l'incrocio. Con lui in squadra gli amici Moscardelli (suo il bellissimo gol del 2-1) e da stasera anche Alessio Cerci, voglioso di ritrovare il pallone tra i piedi ma ancora indietro di condizione. E Alessio Ceniccola, "vecchia" conoscenza per i fan del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Totti, gol e selfie coi tifosi

L'attenzione però, neanche a dirlo, è tutta per Totti. Prima della partita un tifoso lo implora di fermarsi e si fa autografare due magliette ma soprattutto la schiena, proprio sotto a un tatuaggio di un'esultanza dell'ex numero 10. Francesco (che non dice mai di no in questi casi) si ferma, gli firma la schiena e scherza con lui. In campo però scherza meno - anche se qualche battuta per i compagni che sbagliano un controllo o non sono fluidi nella corsa c'è sempre - e trascina la sua Totti Wesee alla seconda vittoria consecutiva. A fine partita ancora bagno di folla di un centinaio di tifosi che lo hanno ammirato e aspettato e che con lui hanno scattato un selfie prima di vederlo prendere la via degli spogliatoi.