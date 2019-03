Bundesliga, vincono il Bayern Monaco e il Borussa Dortmund. Lewandowski, è record

Super Lewandoski fa volare il Bayern Monaco. Raffica bavarese all'Allianz Arena: 6-0 contro il Wolfsburg. E Robert Lewandowski entra nella storia come il miglior bomber straniero di sempre in Bundesliga. Il trentenne attaccante polacco ha segnato una doppietta nella vittoria per 6-0 dei bavaresi raggiungendo così quota 197 gol in carriera in Bundesliga, un record assoluto tra i giocatori stranieri. Ora Lewandowski guida la speciale graduatoria con due reti di vantaggio sul quarantenne peruviano Claudio Pizarro, ancora in attività con il Werder Brema. Alla goleada del Bayern hanno partecipato anche Serge Gnabry, James Rodriguez, Thomas Mueller e Joshua Kimmich con un gol a testa. I bavaresi salgono a 57 punti e restano appaiati in testa alla classifica al Borussia Dortmund, che oggi ha sconfitto lo Stoccarda per 3-1 con le reti nella ripresa di Reus su rigore, Alcacer e Pulisic. Lo scontro diretto tra le prime due della classe è in programma il 6 aprile in casa del Bayern.

