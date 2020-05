Spadafora: «Lunedì la Figc mi consegnerà il protocollo per la ripresa del campionato»

«Ho appreso che lunedì 25 riceverò dalla Figc il protocollo per la ripresa del campionato. Il mio impegno sarà quello di fare in modo che il 28, all'incontro con tutte le componenti del mondo del calcio, si possa già avere l'orientamento del Cts per poi decidere se riprendere e quando». È l'annuncio del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ospite de 'La Vita in direttà su Rai Uno. «Voglio essere ottimista sulla ripresa Paese a anche del campionato. Se riparte l'Italia riparte anche tutto lo sport», conclude il ministro. Ultimo aggiornamento: 19:45

