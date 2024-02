L'Italia del Beach Soccer in Figc, Gravina:«Gruppo straordinario, alla pari col Brasile»

Dopo l'argento Mondiale l'incontro in federazione. Non poteva che essere così per i ragazzi di Emiliano Del Duca, che hanno fatto sognare, perdendo solamente in finale contro il Brasile a Dubai. La nazionale di Beach Soccer ha fatto tutto quello che poteva: contro i verdeoro, però, non c'è stato nulla da fare. Quel Rodrigo, miglior giocatore del pianeta, ha fatto la differenza. E dopo le lacrime, che ci stanno, perché arrivare in fondo al Mondiale è sempre qualcosa di magico, adesso è il tempo della consapevolezza. Questo gruppo può fare davvero tanto nel futuro.

Soddisfazione

«Questi sono ragazzi straordinari. Hanno avuto la capacità di essere squadra, di saper accettare in maniera dignitosa una sconfitta in una finale con i mostri sacri del Brasile che cominciamo comunque ad avvicinare, competendo alla pari anche con loro. Quello di Dubai è stato uno spot meraviglioso per tutto il calcio italiano» ha commentato il presidente federale Gabriele Gravina questa mattina.

Che poi ha sottolineato:«È stata una spedizione impegnativa, ma ancora una volta abbiamo portato a casa un risultato davvero importante. Questo argento è un risultato meraviglioso ed è bello poter accogliere questi ragazzi nella loro casa».

Obiettivo dichiarato

«Eravamo partiti con l’obiettivo di arrivare fino in fondo - ha detto invece il commissario tecnico Emiliano Del Duca - e questo gruppo avrebbe meritato il compimento del sogno. Ma ciò che volevo principalmente è che venissero trasmessi i valori che devono avere i calciatori quando indossano la maglia dell’Italia: senso d’appartenenza, orgoglio, voglia di rappresentare il proprio paese. Tutto questo è certamente venuto fuori, quindi l’obiettivo possiamo definirlo centrato».