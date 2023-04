Juventus, sospesa la squalifica dell'Allianz Stadium per razzismo: tifosi bianconeri in Tribuna Sud contro il Napoli

Sospesa la squalifica del secondo anello della Tribuna Sud dell’Allianz Stadium per i cori di matrice razzista nei confronti di Lukaku, in Coppa Italia. La FIGC con un comunicato ha accolto il ricorso della Juventus contro la decisione del Giudice Sportivo di sanzionare con un turno di squalifica il settore da cui si erano levati insulti razzisti nei confronti dell’attaccante belga.

Juventus-Inter, Cuadrado squalificato per tre giornate. Chiusa contro il Napoli la "Tribuna Sud" bianconera

I tifosi juventini saranno regolarmente presenti nella sfida di campionato contro il Napoli del prossimo 23 aprile. «Nell’udienza fissata il 14 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. - si legge nel comunicato - in data 10.04.2023 avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Tribuna sud primo anello” privo di spettatori, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante; ha pronunciato il seguente. Dispositivo: Rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S. e sospende la sanzione inflitta».