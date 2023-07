La Reggina diventa inglese: vicina la vendita della società e la riammissione in Serie B

La permanenza in Serie B della Reggina è sempre più vicina. Il club amaranto ha cambiato la terza proprietà degli ultimi quattro anni, e per la prima volta nella sua storia sarà controllata da imprenditori stranieri. Il club infatti è stato ceduto a un fondo inglese, Guild Capital, che nella notte ha firmato il preliminare di vendita per la cessione della società. A confermarlo i canali ufficiali della squadra calabrese: «La proprietà della Reggina 1914 comunica che è stato firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote della società alla Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano. Il closing dell’operazione è previsto nei prossimi giorni.».

La proprietà della Reggina 1914 comunica che è stato firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote della società alla Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano.



Il closing dell’operazione è previsto nei prossimi giorni. pic.twitter.com/bJvhZpcjgj — Reggina 1914 (@Reggina_1914) July 6, 2023

Una scelta strategica da parte della Reggina, alla vigilia del Consiglio Federale che domani mattina deciderà circa il ricorso presentato dal club per la riammissione in Serie B, da cui era stata esclusa per l'insolvenza dei propri debiti con lo Stato.

Insieme al ricorso, nella serata di ieri l'ormai ex patron Saladini aveva provveduto a pagare i 775 mila euro di tasse previsti dal piano di ristrutturazione del debito. La ricevuta è stata allegata al ricorso e, con il passaggio di proprietà, potrebbe risultare decisiva per la riammissione della Reggina, ora sempre più vicina alla Serie B.