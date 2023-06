Serie B, Lecco: l'iscrizione al campionato è in forse

Sono scaduti a mezzanotte i termini per presentare le domande di iscrizione alla Serie B e C del prossimo anno, ma sono diverse le questioni rimaste aperte sul tavolo e che andranno risolte entro il 30 giugno 2023. A cominciare da Lecco e Reggina. Il club lombardo, tornato in B dopo 50 anni, ha presentato la documentazione entro i termini, ma resta il tema dell'impianto sportivo con l'iscrizione avvenuta con il proprio stadio (oggi non idoneo alla serie cadetta). Il Lecco, dunque, avrebbe dovuto presentare una documentazione di lavori che adeguassero l'impianto ai parametri richiesti o in alternativa indicare un secondo campo sul quale giocare, ma nessuna delle due specifiche alla mezzanotte è arrivata. Non è escluso che il club lombardo neopromosso provi, nonostante i termini scaduti, a chiedere una deroga. Per quanto riguarda la Reggina, invece, anche in questo caso la documentazione sembrerebbe esser arrivata nei termini, ma resta da capire se completa. Spetterà alla Covisoc stabilirlo, fornendo il proprio parere alla Federcalcio entro il 30 giugno. Discorso diverso per il Siena, la cui documentazione per l'iscrizione alla Serie C risulterebbe incompleta, mentre non è stata mai presentata la domanda da parte del Pordenone