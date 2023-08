Serie B, le decisioni del Tar: riammesso il Lecco, bocciata la Reggina. L'Atalanta Under 23 vola in C

Esulta il Lecco, si dispera la Reggina. Il Tar ha emesso la propria sentenza: il Tribunale amministrativo del Lazio ha riammesso in Serie B il Lecco, mentre ha respinto il ricorso della Reggina, giudicato «improcedibile». Ribaltata parzialmente quindi la decisione del Collegio di garanzia del Coni, che aveva escluso i lombardi nonostante la promozione conquistata sul campo ai playoff di Serie C.

Calciomercato ultime notizie oggi: la Roma chiude per Marcos Leonardo. Juve, accordo con Lukaku. Inter, in porta spunta Bento

Prende forma quindi il prossimo campionato di Serie B, che vedrà quindi il Lecco in campo dopo 50 anni. Si affievoliscono invece le speranze della Reggina, che ha già annunciato un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, ultimo atto della giustizia amministrativa, che si esprimerà il prossimo 29 agosto. Al primo posto per l'eventuale sostituzione degli amaranto rimane il Brescia. Attesa per domani invece l'inserimento ufficiale dell'Atalanta Under 23 nella prossima Serie C. I bergamaschi subentreranno al Siena.