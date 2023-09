Intanto Bandecchi prova a prendersi la Reggina: «Se tutto va bene sarò il presidente»

Mercoledì 6 Settembre 2023, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 19:55







Stefano Bandecchi presenterà la domanda al bando del Comune di Reggio Calabria per diventare il presidente della nuova Reggina. Secondo quanto riportato dalla stampa della città calabrese, dopo l'incontro con un rappresentante dello studio Tonucci, il sindaco di Terni avrebbe sciolto le riserve. «Domani entro le 13 noi ci presenteremo con un progetto nostro, in cui l'Università Niccolò Cusano avrà il 50 per cento delle quote sociali e altri imprenditori locali avranno l'altro 50 per cento - ha confermato Bandecchi ai microfoni di Strettoweb - la nostra idea è quella di riaccompagnare la Reggina fino alla Serie C e poi cederla. L'intenzione è quella di tentare di salvare questa squadra quantomeno in Serie D, perchè altrimenti in questo momento è concreto il rischio che possa sparire». E' probabile che Unicusano compaia anche nel nuovo nome che la Reggina dovrà assumere per il primo anno. La denominazione potrebbe essere Unicusano Reggio, proprio come fece a Fondi nel 2014 e provò a fare, senza successo, nel primo anno a Terni nel 2017.