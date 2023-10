Scommesse, Fagioli torna a sorridere: dopo la squalifica arriva il rinnovo. E la Juve gli aumenta lo stipendio

Nicolò Fagioli è stato squalificato per 12 mesi per il caso scommesse che ha fatto tremare il calcio italiano. Il giovane centrocampista non potrà scendere in campo per 7, ma la Juventus ha ribadito la fiducia in lui.

Prima a parole, ora anche con i fatti. Sì perché il club bianconero è pronto a rinnovare il contratto dell'ex Cremonese, attualmente in scadenza nel 2026, e prolungarlo fino al 2028.

Non solo però. Perché l'accordo, che attende solo di essere ufficializzato, prevede anche un aumento dello stipendio del giocatore. Una scelta in contro tendenza con quella del Newcastle che, se confermata la squalifica di Tonali, è pronto a sospendere il compenso pattuito con l'ex centrocampista del Milan in estate per tutti i mesi in cui sarà costretto a restare fuori dai campi di gioco.