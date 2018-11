Schick, la Roma e il pallonetto in Nazionale: «Può aiutarmi, ho fatto la scelta giusta»

È esattamente la versione internazionale di Patrik Schick che Monchi l’estate del 2017 ha acquistato per 40 milioni di euro. Una versione che al momento in giallorosso fa fatica vedersi, ma che gli permetterebbe di avere un posto in pianta stabile nella formazione di Di Francesco. Ieri è arrivato l’ennesimo gol con la Repubblica Ceca nel match amichevole contro la Slovacchia vinto per 1 a 0, una rete segnata con un pallonetto che ha strappato gli applausi di molti appassionati di calcio: «Mi sono ritrovato da solo, poi ho avuto due pensieri in mente: o chiudo gli occhi e batto il portiere, oppure la risolvo tecnicamente. È uno dei più bei gol che abbia mai segnato, sono contento», ha detto l’attaccante nel post partita. Una rete che potrebbe contribuire al rilancio in giallorosso: «Sono abituato nel club perché hai spesso due opportunità e devi sfruttarle. Le probabilità non sono alte e il mestiere di un attaccante è sempre il gol. Questo può aiutarmi molto, non è facile gestire la situazione così, anche se può sembrare facile».

Ultimo aggiornamento: 11:03

