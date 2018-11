Pari tra Germania e Olanda, Schick chic con la Repubblica Ceca

Ultimo aggiornamento: 23:03

Ecco i risultati delle partite di Nations League di stasera: Lega A, Germania-Olanda 2-2; Lega B: Danimarca-Irlanda 0-0, Repubblica Ceca- Slovacchia 1-0 (gran gol di Schick con un pallonetto dal limite dell'area); Lega C: Bulgaria-Slovenia 1-1, Cipro-Norvegia 0-2; Lega D: Andorra-Lettonia 0-0, Georgia-Kazakistan 2-1, Liechtenstein-Armenia 2-2, Macedonia-Gibilterra 4-0. Olanda promossa alla Final Four con Portogallo, Inghilterra e Svizzera.Gara ricca di emozioni tra Germania e Olanada. Lo scatto d'orgoglio dei padroni di casa dura un tempo, il primo, che sembra ridimensionare l'Olanda,piegata dalle reti di Werner (9') e Sanè (19'). Ma la ripresaribalta tutto. Con i cambi giusti, Koeman dà la scossa ai suoi etrova il 2-2 grazie a Promes (40') e Van Dijk (45'). Agli'Oranjè serviva il pareggio per vincere il gruppo 1 della LegaA e l'ha meritato, pur essendo stata in difficoltà per lunghitratti. Grazie al pari di Gelsenkirchen, come detto, raggiunge Inghilterra,Portogallo e Svizzera nelle Final Four di Nations League.La squadra di Joachim Loew ha offerto una prestazionefinalmente all'altezza del blasone fino a metà del secondotempo, ma non è riuscita a cancellare lo '0' dalla casella dellevittorie nel nuovo torneo ideato dalla Uefa. Il 3-4-3 in magliabianca ha messo in difficoltà gli ospiti, che si sono trovatisotto di due reti già al 19', quando Sané ha sfruttato un lancioin profondità di Kroos battendo per la seconda volta Cillesen.Il vantaggio era arrivato al 9', destro di Werner, infallibilesulla verticalizzazione improvvisa di Gnabry.Il trio Werner-Sané-Gnabry, veloce e tecnico, ha complicatoparecchio la serata della retroguardia olandese. In particolareLeroy Sané, 22enne attaccante del City, ha più volte seminato ilpanico nell'area arancione. Eppure l'Olanda, nonostante lagiovane età evidenziata da alcune amnesie difensive, ha fattovedere di avere carattere, oltre che piedi buoni, insomma lepotenzialità per costruirsi in futuro tra le grandi d'Europa.Ed appena la Germania ha abbassato il ritmo ne haapprofittato, spinta da Depay e Promes. Su Depay Neuer hacompiuto la prima vera parata (38'). Sul destro di Promes econdo(40') nulla ha potuto. Il gol ha dato pepe agli ultimi minuti,fino al raddoppio di Van Dijk, che ha precipitato Loew nellosconforto, proprio quando si era illuso di aver ritrovato lasua Germania.