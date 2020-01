Sassuolo-Torino ore 18 La diretta Le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi del Sassuolo hanno visto la propria squadra conquistare i 3 punti al Mapei stadium solo una volta nelle ultime 7 occasioni: per il resto, un solo pareggio e ben 5 sconfitte; tra casa e trasferta, è aperta in questo momento una striscia negativa di 3 ko consecutivi. Torino corsaro per ben 3 volte nelle ultime 4 trasferte, 4 in totale le vittorie stagionali dei piemontesi lontano da casa.Sassuolo e Torino scendono in campo alle 18 per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020. Momento non facile per gli emiliani, che in occasione della scorsa giornata di campionato hanno incassato un perentorio 3-0 ad Udine rimanendo pertanto inchiodati a 19 punti in classifica; bene invece i granata, che nonostante l'ambiente agitato del vecchio Comunale hanno superato l'ostico Bologna 1-0 issandosi così a quota 27 in graduatoria al settimo posto solitario.Le probabili formazioni: Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti