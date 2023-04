Sassuolo-Juventus, Allegri: «Szczesny forse in panchina. Pogba non è ancora pronto»

Allegri deve gestire le risorse, tra il Sassuolo e il ritorno di Europa League contro lo Sporting. Dubbi su Szczesny e Pogba, fuori Kean per un problema ai flessori, in difesa Bremer potrebbe risposare così come Di Maria in attacco. «In questo momento c’è da stringere la cinghia perché bisogna ottenere risultati e siamo in un momento bello della stagione. Cerchiamo di fare punti col Sassuolo, poi giovedì andiamo a giocarci questa bella partita a Lisbona. Cercheremo di riempire maggio con ancora più partite per giocare la semifinale di Europa League e arrivare a giocarci la finale di Coppa Italia».

Segui Sassuolo-Juventus in diretta

Probabili formazioni Sassuolo-Juve

​«Le condizini di Szczesny? Oggi parlerò con Tek, se è sereno e tranquillo può venir via con noi in panchina. Così ha una giornata di recupero e riposo, Perin è in una buona condizione ed è un portiere importante. Rispetto a quando è arrivato ha fatto progressi e miglioramenti importanti, ora è tra i più bravi che ci sono. Per affidabilità e presenza nella partita».

POGBA «Non è ancora pronto per giocare. Ieri ha fatto 20 minuti d’allenamento con la palla, oggi vedremo come sta. Può solo migliorare, ce lo auguriamo tutti, può diventare importante negli ultimi 20 minuti delle partite»

VLAHOVIC E DI MARIA «Vlahovic è in una buona condizione, domani sarà della partita. Di Maria devo vedere oggi, Chiesa vediamo come sta. Sono molto contento di quello che ha fatto ma non deve accontentarsi. Ha delle qualità difficili da trovare negli altri giocatori. Milik sta meglio, è un giocatore affidabile. Sotto quell’aspetto sono sereno».

COLLEGIO DI GARANZIA «Siamo sereni, ormai ci siamo fatti una bella corazza. Siamo concentrati sulle partite singole e sugli obiettivi. Dobbiamo mantenere il Bologna dietro e puntare all’Atalanta».

CRITICHE DI PAULO SOUSA «Rispetto e ascolto l’opinione di tutti. Già faccio fatica a vedere la mia squadra, figuriamoci se posso dare dei consigli ad altri. Poi non credo sia carino, è una mancanza di rispetto darli. Ma ci sono allenatori molto bravi in grado di gestire la propria squadra e gestire altre squadre».