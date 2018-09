Sassuolo-Empoli, De Zerbi: «Il secondo posto? Non ci riguarda...»

È orgoglioso e soddisfatto del suo Sassuolo mister De Zerbi. Secondo posto e dieci punti in cinque gare. «Ho sofferto molto in questi due anni - ha detto - e per questo mi godo il momento senza guardare troppo avanti. Siamo secondi ma sappiamo che questa non è la nostra dimensione. proveremo a difendere l'alta classifica divertendoci e migliorandoci. Nessuno ci ha chiesto l'Europa League, non vorrei che si creassero troppe aspettative. Non siamo pronti per restare lassù fino alla fine» Sulla gara di stasera: «Non ho dormito per cinque giorni perché sapevo che contro questo Empoli sarebbe stata dura. Come poi si è visto sul campo. Una vittoria conquistata anche con il cuore e con la testa». Deluso Andreazzoli: «Avevamo preparato bene la partita contro una squadra stimolante che gioca benissimo. Non siamo stati tanto bravi o fortunati nel concludere meglio le occasioni che ci siamo procurati. C'è rammarico per un gol subito da calcio d'angolo, mentre nell'azione del terzo gol, Lirola va a calciare - sul cross segnerà Di Francesco - una palla che mi è parsa nettamente fuori».

