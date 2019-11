Sassuolo-Bologna, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna apre il programma della 12a giornata di Serie A con l'anticipo del venerdì sera alle ore 20.45. I neroverdi vengono dal sofferto pareggio di Lecce della scorsa settimana, grazie al quale sono saliti a 10 punti in graduatoria, mentre ai felsinei brucia ancora la rimonta subita nel finale dall'Inter al Dall'Ara, una sconfitta maturata dopo aver assaporato a lungo la possibilità di fare risultato contro una squadra decisamente più forte.(4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.(4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli; Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.Una sola vittoria nelle ultime 6 gare di Serie A per il Sassuolo, lo 0-1 di Verona della 9a giornata; in casa, i neroverdi non conquistano i 3 punti dal 3-0 sulla SPAL del 22 settembre, poi addirittura 3 sconfitte consecutive con Atalanta, Inter e Fiorentina. Fa peggio il Bologna, che ha vinto solo una volta nelle ultime 8 e ha colto l'unico successo esterno stagionale nel 3-4 di Brescia della 3a giornata.