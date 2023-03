Lazio, Sarri: «Mourinho? Sospensione per squalifica alla carriera, per me c'erano due referti differenti»

In vista dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro l'AZ Alkmaar, come da programma Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio ha sottolineato ampiamente le difficoltà della prossima sfida: «Loro sono sottovalutati, ma sono una squadra forte».

La vittoria col Napoli può servire da slancio?

«La gara di Napoli è un pericolo. Abbiamo vinto 4-0 con il Milan e dopo abbiamo fatto due sconfitte e due pareggi. Significa che ci siamo appagati. Gli errori non si devono ripetere e vediamo se avremo una gestione differente del risultato importante»

Cos’è cambiato di più rispetto allo scorso anno?

«L’apporto difensivo penso che sia di livello superiore e la linea è costretta a meno letture e a coprire meno spazi. Si tratta di una crescita difensiva di squadra, non dei singoli difensori».

Come sta Immobile?

«Non so più di tanto, ho parlato col dottore per telefono e m’ha detto che l’esame aveva rivelato un problema muscolare, non sembra di grande entità. Oggi parleremo dei dettagli».

Sulla parole di Mourinho sulla Conference...

«Conference più difficile lo scorso anno? Opinione personale che rispetto, ma non condivido».

Che rischi ci saranno domani?

«Loro stanno facendo un campionato ad altissimo livello. Se dall’urna per blasone l'Ajax viene considerato un avversario difficile, loro non vengono considerati tali per superficialità, ma loro sono a un punto dell’Ajax. Sono una squadra forte, dinamica, di grande intensità e con qualità. Le problematiche oltre che mentali saranno materiali».

Su Felipe Anderson…

«Allora domani lo tengo fuori se ne ha giocate 83 su 83 (ride, ndr). Ora non può permettersi di essere stanco, non c’è soluzione».

Su Cancellieri…

«In allenamento continua a provare anche da attaccante oltre che da esterno»

Ancora su Immobile...

«Lui dall’infortunio dello scorso anno della caviglia non è mai stato benissimo. Con Napoli ha giocato con uninfiltrazione di antidolorifico e penso che questo gli crei degli squilibri».

Sull’andamento in coppa…

«In coppa abbiamo fatto i sessanta minuti più belli di questa stagione in casa col Feyenoord. La massima espressione di questa squadra».

C'è disparità di trattamento tra lei e Mourinho?

«Lo scorso anno con me c'erano pure due referti differenti tra arbitro e procura. Diciamo che ci hanno fatto una sospensione per squalifica alla carriera».

Come sta Casale?

«Casale ha fatto accertamenti e sembra che siano tutti negativi. Ha solo questo problema di questa contusione sulla rotula che quando si allena si gonfia. Ma il ginocchio è solito vedremo oggi la reazione e capiremo se domani può essere mandato in campo».

La Lazio è terza in Serie A l'AZ in Eredevise. Con un calendario normale si potrebbe permettere tanti cambi?

«Domani facciamo la 15esima partita in 61 giorni. Il Mondiale poteva essere una tragedia e infatti si sta rivelando una tragedia, vediamo quanti domani saranno in grado di giocare. Si va avanti partita dopo partita senza fare programmazioni. Penso che non ci sia grande disparità tra i due campionati».

Cosa pensa del calcio olandese in generale?

«Giocano un calcio di ottima intensità e hanno anche attaccanti esterni di buon livello. L'unica cosa che non mi piace del calcio olandese è la tifoseria del Feyenoord».