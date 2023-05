Sampdoria, accelerazione di Radrizzani: il manager del Leeds a Bogliasco per trattare

Potrebbe esser questa la settimana della svolta in casa Sampdoria. Sul fronte societario, avanza molto rapidamente la candidatura di Andrea Radrizzani. Il manager del Leeds è arrivato questa mattina a Bogliasco, quartier generale blucerchiato, per incontrare Alberto Bosco, uno dei 4 membri del CDA. “Speriamo, incrociamo le dita” la risposta alla domanda di Sky Sport in merito allo sviluppo dell’operazione.

L’offerta vincolante per il salvataggio della Sampdoria, annunciata sabato dal socio Matteo Manfredi, comprende, in totale, 75 milioni: 55 da impegnare subito, altri 20 per i progetti di rilancio. Ci sarebbe l’accordo con le banche, mancherebbe quello con Massimo Ferrero. La società oggi presieduta dall'ex calciatore Marco Lanna è, infatti, confluita nel trust Rosan, gestito da Gianluca Vidal, ed è quindi collegata ai concordati stabiliti con le azienze creditrici di Ferrero.



Una trama complessa da districare ma Gestio Capital Aser Ventures, grazie all’accelerazione di Radrizzani, appare ora in pole position rispetto ad Alessandro Barnaba e al fondo Merlyn Partners, ancora lontano dall’accordo con i creditori nonostante l’appoggio dell’ex presidente Edoardo Garrone. Sullo sfondo Raffaele Mincione di Wrm Group.



La sabbia nella clessidra blucerchiata sta per esaurirsi, occorre fare in fretta.

Intanto per venerdì prossimo è convocata l’assemblea degli azionisti chiamata a deliberare quell’aumento di capitale fondamentale per la sopravvivenza. Vanno pagati gli stipendi dei tesserati entro il 30 maggio per evitare penalizzazioni e saldate tutte le principali pendenze entro il 20 giugno per potersi iscrivere al prossimo campionato di serie B.