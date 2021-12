Sampdoria-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Di beffa non si può parlare, ma sicuramente il sapore di Lazio-Udinese è rimasto un po' indigesto ai tifosi biancocelesti (e non solo), e quindi sì, bisogna ripartire da quel secondo tempo, eccetto gli ultimi tre minuti di un recupero infinito che ha portato, è storia, i friulani al pareggio. Quella con la Sampdoria, a Marassi, non sarà una prova di maturità, non servirà a capire di che pasta è fatta la squadra di Maurizio Sarri, o a cosa vuole ambire, ma sarà utile per rialzarsi e proseguire un cammino che ha avuto più di qualche pietra d'inciampo (e tanti gol subiti sul groppone).

APPROFONDIMENTI SERIE A Lazio, che succede: analisi dei problemi reparto per reparto SERIE A Lazio, la ripresa post Udinese con un altro confronto. Domani le...

Non sarà facile, però. Perché i blucerchiati di Roberto D'Aversa hanno bisogno di punti per uscire dal pantano della zona retrocessione e Fabio Quagliarella e Francesco "Ciccio" Caputo avranno proprio il compito di superare la sconfitta di Firenze e continuare con i risultati positivi visti dopo la sosta. Dall'altra parte, la Lazio ritroverà Adam Marusic, e Luiz Felipe. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI SAMPDORIA-LAZIO

Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 22 Yoshida, 4 Chabot, 29 Murru; 87 Candreva, 2 Thorsby, 6 Ekdal, 8 Verre; 27 Quagliarella, 10 Caputo. All. D'Aversa

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. All. Sarri

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida tra Sampdoria e Lazio, in programma a Marassi domenica 5 dicembre alle 18, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.