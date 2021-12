Sampdoria-Lazio in diretta LIVE alle ore 18. Formazioni ufficiali: Sarri sceglie Strakosha tra i pali, Zaccagni dal 1'. D'Aversa con Quagliarella e Gabbiadini

La Lazio, dopo aver mezzo fallito l'esame Udinese, pareggiando all'ultimo minuto di una partita folle e interminabile, è attesa ora da un'altra prova di forza, in cui non può e non deve sbagliare. Alle 18, allo stadio di Marassi, contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa, che dopo la sosta si è levata qualche soddisfazione e ha migliorato la sua classifica, i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno il compito di vincere, ma soprattutto di convincere.

APPROFONDIMENTI SERIE A Lazio, serve una svolta in trasferta. E Sarri cambia la squadra SERIE A Lazio, l'11 anti Sampdoria: rientra Luiz Felipe, Basic ci...

SEGUI LA DIRETTA DI SAMPDORIA-LAZIO

Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. All. D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida tra Sampdoria e Lazio, in programma a Marassi domenica 5 dicembre alle 18, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.