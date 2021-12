Juventus-Genoa in diretta LIVE alle ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cinque sconfitte, tre delle quali proprio nel fortino dello Stadium, pesano non poco sulla Juventus di Massimiliano Allegri, che ormai sembra abbia perso il treno della Champions League - anche perché Milan, Inter, Napoli e Atalanta viaggiano a medie che i bianconeri hanno dimostrato di non saper reggere. Ma con il Genoa di Andrij Shevchenko, arrivato in Liguria per risollevare i rossoblù da una pessima situazione in classifica, le cose potrebbero cambiare e potrebbe arrivare la svolta. Alle 20:45, quindi, a Torino, la Vecchia Signora lotta anche contro sé stessa e contro gli incubi di un ennesimo anno lontana dai palcoscenici per cui è nata. Ecco le probabili formazioni.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Bernardeschi Dybala, Kulusevski; Morata. All. Allegri

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi,Masiello, Vasquez; Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. All. Shevchenko

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida tra Juventus e Genoa di domenica 5 dicembre alle 20:45 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Dopo aver completamento l'abbonamento a DAZN, sarà possibile scaricare la relativa app su una smart tv di ultima generazione. Nel caso non se ne sia in possesso basterà collegare la propria televisione ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.