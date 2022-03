Roma, per Zaniolo frattura al naso ma con l'Atalanta ci sarà

Uscito malconcio dalla gara contro lo Spezia per un brutto colpo al volto, il quale però ha portato al rigore e al prezioso successo, Nicolò Zaniolo ha riportato una piccola frattura al naso - oltre ad alcuni evidenti lividi all'occhio destro. L'attaccante giallorosso si è comunque allenato regolarmente questa mattina e non dovrebbe avere problemi per essere regolarmente in campo nella prossima giornata di campionato contro l'Atalanta (sabato 5 marzo). Non è previsto al momento alcun intervento chirurgico per lui.