Roma, Totti commenta la vittoria con il Sassuolo: «Mi sono divertito, ma stiamo con i piedi per terra»

Ultimo aggiornamento: 18:45

Non solo calcio per. L’ex numero ha trascorso il pomeriggio di oggi presso il suo centro sportivo alla Longarina in cui si è ssvolta la prima edizione della: «A vedere ieri la Roma mi sono divertito soprattutto nel primo tempo con tante occasioni da gol. È normale che se giocasse sempre così sarebbe tutto più facile, ma il campionato è ancora lungo. Godiamoci questa vittoria, soprattutto perché già si parlava di crisi due settimane fa dopo le prime giornate di campionato. Dopo una vittoria qui a Roma si diventa tutti più bravi, ma adesso invece bisogna stare con i piedi per terra». Con i nuovi acquisti dila Roma adesso appare più competitiva: «La vedo sempre tra le prime quattro. Anche perché questi 2-3 acquisti di grande livello possono dare un forte contributo a una squadra. Serviva qualche ritocco». In chiusura una battuta sul suo nuovo lavoro: «Farò lo steward».