Roma-Torino, Fonseca: «Vietato abbassare la guarda. Non si può prendere gol contro una squadra in 10»

«Non possiamo mai abbassare la guardia. Dopo il terzo gol la squadra non è stata aggressiva», Paulo Fonseca frena gli entusiasmi dopo il 3-1 della Roma contro il Torino. Il tecnico portoghese è uscito soddisfatto dall’Olimpico per il risultato, ma preferisce non parlare dei primi posti in classifica: «Sono contento di avere questi punti e questa posizione, ma manca molto alla fine del campionato. Ora dobbiamo pensare all’Atalanta, una partita difficile». Pellegrini nel ruolo di trequartista sembra dare più certezze alla squadra: «Possiamo farlo giocare in due posizioni. Villar ha fatto bene, meritava di giocare anche questa partita. Ho deciso di non cambiare perché col Bologna avevamo fatto una bella partita, ma Pellegrini può giocare in due posizioni. Ha fatto bene e ha anche segnato». Con Smalling in campo la Roma in questo campionato non ha mai subito più di un gol: «Lui e Mancini mi sono piaciuti e sono soddisfatto di entrambi. Il Torino, però, ha pressato e noi non abbiamo gestito la partita con il possesso, permettendogli di avvicinarsi alla nostra area. Questo mi è piaciuto, oltre al il fatto di aver preso gol contro una squadra in 10».

