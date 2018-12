Roma, tifosi infuriati sui social: «Var inutile. Questo campionato è una farsa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fallo in area disunon fischiato dall’arbitroal 33’ die poi non visto dal Var, non ha fatto solo infuriare la dirigenza romanista che ha delegato Francescocome portavoce del dissenso, ma ha scatenato anche le polemiche dei tifosi giallorossi che si sono riversati in migliaia sui social per esprimere la loro rabbia. «Sinceramente mi sto vergognando per quel rigore non assegnato», «Quest'anno segnare per i nostri attaccanti sembra complicato ma è da febbraio che non ci danno rigore, Milano deve andare in Champions mi pare chiaro», «Da interista, se non avessero dato un rigore del genere alla mia squadra mi sarei arrabbiato come una iena. Var inutile», «Ed ora si inventeranno qualche strano protocollo per dimostrare che non era rigore. Questo campionato è una farsa. Questo è semplicemente un furto a mano armata», «Su Zaniolo era rigore palese, un errore assurdo. Il Var, usato così, non solo non serve a una mazza, ma fa un sacco di danni», «Gli arbitri in questa stagione con la Roma: calcio in faccia ad Olsen: rigore; Albiol stende Dzeko in area: simulazione; D’Ambrosio scalcia Zaniolo: regolare; Under col braccio attaccato al corpo: rigore; basta eleganza. Ci si faccia sentire, si urli».E così effettivamente è stato: quando Totti si è fatto portavoce della protesta definendo una vergogna l’operato degli arbitri, molti tifosi sono ritornati con la mente al 2014 quando le sviste dell’allora direttore di gara Rocchi hanno segnato Juventus-Roma. «Totti ha fatto il dirigente e romanista e da quattro sberle al VAR», «Si è comportato da Capitano fuori dal campo», «Solo con lui la Roma riesce a farsi sentire, speriamo che cambi qualcosa».Ma a tenere banco nel post gara sono state anche le dichiarazioni di Spalletti sull’ex numero 10: «Si dice che io l'abbia mandato via da Trigoria. Io non ho mandato via nessuno. Siccome era Totti ed era il Capitano, gli ho detto che non avrebbe fatto parte della panchina quel giorno lì. E siccome era un giocatore importante, non potevo portarlo nella riunione e dirgli che non giocava». Una diatriba infinita, insomma, a cui i tifosi hanno messo benzina sul fuoco: «Avrebbero potuto vendere i biglietti per il post-partita e non sarebbero stati soldi sprecati», «Furbo Spalletti, parlando della sua espulsione e di #Totti senza che nessuno glielo chiedesse, evita tutti i discorsi sulla partita e sui favori arbitrali», «Ci siamo lasciati meglio io e la mia ex moglie rispetto a Spalletti e Totti», «Spalletti vuole davvero bene alla Roma ed è per questo che non ci sta a passare per nemico pubblico in casa sua», «Il problema dell’Inter è Spalletti perché non sa stare sereno lo prendono in giro tutti perché è un personaggio imbarazzante. Ha ragione Totti». C’è anche chi, invece, dà ragione al tecnico nerazzurro: «Totti è solo un calciatore che ha perso l’occasione per ritirarsi al momento giusto», «Stasera si conferma che Totti è stato mandato a casa dalla società e Spalletti è stato il parafulmine, perché era più facile. A Roma è ora che aprano gli occhi. Totti non ha fatto una gran figura», «Complimenti a Spalletti per la sua onestà sul rapporto avuto con Totti nell’ultimo anno alla Roma».