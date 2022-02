Roma in emergenza: si ferma Zaniolo. Indisponibili anche Mkhitaryan e Shomurodov

Roma in emergenza: José Mourinho dovrà rinunciare a Mkhitaryan, Shomurodov e, probabilmente, anche a Perez, tutti indisponibili. A loro si aggiunge Zaniolo che ieri ha riportato un problema al quadricipite: l’attaccante verrà valutato nelle prossime ore, ma è a serio rischio per la partita contro il Verona di domani all’Olimpico alle ore 18. Non ci saranno nemmeno Ibanez (distrazione al collaterale del ginocchio sinistro) e Mancini squalificato. Roma decimata, dunque, che tornerà alla difesa a quattro composta da Karsdorp, Smalling, Kumbulla e Vina (o Maitland-Niles); a centrocampo Pellegrini, Cristante e Oliveira, mentre in attacco sarà determinante il recupero di Zaniolo, altrimenti spazio ad Afena-Gyan, Abraham ed El Shaarawy e. Alle 15.30 Mourinho terrà la consueta conferenza stampa pre-partita in cui certificherà le condizioni della squadra.

