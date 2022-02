Roma, l’attacco fatica: solo 5 gol da fuori area su 402 tiri totali

Non solo la difesa, il problema della Roma è anche l’attacco. Al netto degli errori individuali del reparto arretrato che hanno pregiudicato più di una partita dei giallorossi in questa stagione, a emergere sono anche i problemi del comparto offensivo spesso in difficoltà a produrre gol. Un tema già sotto la lente d’ingrandimento è quello delle reti su calcio da fermo: gran parte dei centri della Roma arrivano a seguito di un calcio piazzato (rigore, calcio d’angolo, punizione). Non un demerito certamente, ma Mourinho e il suo staff si stanno concentrando per capire come mai si fatica a costruire un gioco proficuo che porti risultati. Un’altra problematica sono i tiri dalla distanza: 42 gol totali segnati, solo 5 dalla distanza su 402 tiri. A segnare tre volte Pellegrini (di cui 2 su punizione), una Felix e una Mkhitaryan. Una statistica che oltre a sottolineare le difficoltà nel trovare la porta dal lontano, evidenzia anche quella dello scarso pragmatismo. La Roma, infatti, è la seconda squadra in Serie A a tirare (primo il Napoli con 413 tiri), ma è una delle peggiori per gol fatti (42). Si trova all’ottavo posto dopo Inter (55), Lazio (52), Milan (50), Verona (47), Atalanta (46), Napoli (46) e Fiorentina (43). Il giocatore che tira in più in porta è Abraham, che è anche il cannoniere giallorosso a quota 11 reti totali con 68 tiri, dietro di lui Pellegrini che, nonostante le assenze (ha saltato 9 partite su 25), è il secondo marcatore della Roma con 6 gol e 56 tiri.

