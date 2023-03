Roma-Sampdoria, Mourinho riabilita Abraham (in vantaggio su Belotti) ma pretende più gol. Le probabili formazioni

Tammy Abraham favorito su Andrea Belotti. Questa è l’indicazione che proviene dal campo a due giorni dalla gara contro la Sampdoria. Il Gallo sembrava aver scalzato l’inglese nelle gerarchie, ma nelle due settimane di sosta sembra che tutto si sia ricomposto. Non è la prima volta che Mourinho lascia Tammy in panchina per via del suo rendimento discutibile, è accaduto alla ripresa del campionato dopo il Mondiale contro il Bologna, oppure, prima della sosta con il Sassuolo dove gli ha preferito Shomurodov, ma poi da subentrante ha realizzato la rete del temporaneo vantaggio. In totale su 20 partite di campionato, 7 non le ha giocate dal primo minuto. A volte per riposare, altre per “punizione” e altre ancora per scelta tattica. Quella di escluderlo è una strategia adottata da Mourinho per stimolarlo a fare meglio, così prova a pungolarlo quando le parole non sembrano funzionare. Bastone e carota, un metodo che funziona a fasi alterne con l’inglese che in questo campionato non sta rendendo come nello scorso (6 reti in campionato). Belotti, invece, ultimamente ha dato più vitalità al reparto offensivo ma i gol in Serie A sono ancora zero. Un dato preoccupante anche in vista del rinnovo che non è ancora certo. Il contratto del Gallo scadrà il 30 giugno e si rinnoverà solo al raggiungimento di determinate condizioni sportive. Intanto, la prossima sfida sarà contro la Sampdoria all’Olimpico vittima preferita dell’ex Torino: contro i blucerchiati ha segnato 9 centri.

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1):1 Rui Patricio; 19 Celik, 6 Smalling; 14 Llorente; 59 Zalewski, 25 Wijnaldum, 8 Matic, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 9 Abraham

A disp.: 99 Svilar, 69 Boer, 75 Keramitsis, 80 Brian Silva, 52 Bove, 20 Camara, 68 Tahirovic, 92 El Shaarawy, 62 Volpato, 11 Belotti.

All.: Mourinho

Sampdoria (5-3-2-): 22 Turk; 4 Gunter, 21 Murillo, 2 Amione, 59 Zanoli, 20 Winks; 8 Rincon, 3 Augello, 37 Leris; 7 Djuricic, 23 Gabbiadini

A disp.: 30 Ravaglia, 32 Tantalocchi, 29 Murru, 11 Sabiri, 5 Oikonomou, 36 Paoletti, 80 Cuisance, 26 Ilkhan, 28 Yepes, 99 Rodriguez, 27 Quagliarella, 31 Malagrida

All.: Stankovic

Stadio: Olimpico di Roma

Orario: 18.00

Diretta tv: Dazn