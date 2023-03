Dybala, dalle feste in Argentina alla lotta Champions: è lui il leader della Roma (e Mourinho non può farne a meno)

Paulo Dybala tornerà dall’Argentina rigenerato nell’animo. L’amichevole contro Panama è stata una celebrazione continua, la vittoria del Mondiale in Qatar ha reso eroi i giocatori di Scaloni che si sono goduti l’affetto della loro gente. In un video che è diventato virale sui social, si vede Messi uscire da un ristorante ed essere assaltato da migliaia di persone per un selfie o un autografo. E così è stato anche per tutti gli altri, Dybala compreso che ha incontrato dei rappresentanti dell'Instituto Atlético Central Córdoba, squadra dove ha mosso i suoi primi passi dal 2003 al 2012. Poi c’è stata la festa in discoteca con tutta la squadra e le rispettive mogli e compagne. Per concludere l’ultima amichevole contro il Curçao domani sera (notte italiana).

Dybala, il ritorno a Trigoria tra giovedì e venerdì

Poi, il ritorno a Trigoria tra giovedì e venerdì a due giorni dalla partita contro la Sampdoria (Olimpico ore 18). A Roma troverà una situazione più delicata rispetto a quella in Argentina, Paulo è il fuoriclasse della Roma e avrà la responsabilità di guidare il suo club verso la qualificazione in Champions. Mourinho ci conta, lo ha coccolato sin dal primo giorno mettendogli a disposizione uno staff di eccellenza in grado di rivitalizzarlo dopo l'ultimo anno in bianconero. La Joya ne è riconoscente perché è anche grazie a lui che è stato convocato al Mondiale in Qatar. Ora vuole restituire quanto gli è stato dato, provando a ribaldare la situazione delicattissima in classifica. I giallorossi sono a -1 dal quarto posto e non possono più permettersi passi falsi come accaduto contro Sassuolo e Lazio. L’ex Juve nelle ultime partite non ha brillato, probabilmente i troppi impegni ravvicinati hanno influito sulla sua resa. Poi, ci saranno i quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Passare il turno significherebbe dare un segnale importante all’ambiente e riaccendere l’entusiasmo.

Nazionali: tutti i romanisti impegnati

Non solo Dybala, oggi giocheranno l’Olanda di Wijnaldum contro la Francia, la Polonia di Zalewski con l’Albania di Kumbulla, Bove con l’Italia Under 21 e Volpato con l’Under 20. Chiuderà domani l’Argentina di Dybala, la Turchia di Celik e la Norvegia di Solbakken. Mourinho ha fissato la ripresa degli allenamenti a domani pomeriggio, chi non è stato convocato in nazionale ne ha approfittato per qualche giorno di relax: El Shaarawy è volato a Dubai dove si è anche allenato, Smalling ha trascorso qualche giorno in barca con la famiglia, Mancini ha visitato Londra e Matic è tornato in Serbia. Al rientro, via al tour de force tra campionato e coppa: in trenta giorni la Roma giocherà sette partite, di cui cinque di campionato (Sampdoria, Torino, Udinese e Atalanta) e i quarti di Europa League contro il Feynoord. Un mese ad alta tensione.