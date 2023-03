Monza-Lazio, tornano Gila e Vecino ma Sarri li gestisce: doppia seduta tattica in ottica del match

Si torna a fare sul serio nel centro sportivo di Formello. Sarri per oggi ha diretto una doppia seduta per la sua Lazio in vista della difficile trasferta di Monza. I biancocelesti, spinti da almeno 3mila tifosi tra i vari settori dell'U-Power Stadium, avranno il compito di proseguire la corsa verso la qualificazione in Champions, obbiettivo diventato ormai concreto visto il secondo posto in classifica a undici giornate dal termine del campionato. Il tesoretto accumulato finora spingerà il club capitolino a dare ancora il massimo, magari puntando anche alla decima imbattibilità in trasferta che corrisponderebbe a un altro primato europeo.

Lazio, gestiti ancora Gila e Vecino

Statistiche e record a parte però, quello che conta per Sarri resta il campo e di conseguenza i risultati. Ecco perché nella doppia seduta odierna non è stato risparmiato alcun dettaglio. In mattinata come al solito la squadra è stata divisa. Il tecnico si è preso i difensori, mentre il vice Martusciello centrocampisti e attaccanti. Nel pomeriggio invece spazio alla tattica per tutta la squadra riunita che prima si è focalizzata sul 3-4-2-1 del Monza e poi ha chiuso la seduta con una partita a campo ridotto con due 4-3-3 contrapposti. Gli ultimi due reduci dalle Nazionali, Gila e Vecino, sono tornati, ma sono stati gestiti. Lo spagnolo ha svolto solamente la seduta mattutina, mentre l'uruguaiano nemmeno quella. Per lo squalificato Marusic invece niente partita tattica pomeridiana. Domani pomeriggio sono attesi regolarmente in gruppo, mentre il terzo portiere Adamonis è già rientrato.

Probabili formazioni

- Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, P. Marí, Caldirola; Birindelli, Machin, Sensi, C. Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All.: Palladino.

Indisponibili: Rovella, Marlon.

Diffidati: Caprari, Machin.

Squalificati: Pessina, Izzo.

- Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: Marusic.