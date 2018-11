Roma, Pastore vola a Barcellona per una consulenza sull'infortunio al polpaccio

Ultimo aggiornamento: 18:46

è volato a Barcellona con il medico della società Riccardoper una consulenza in merito a una terapia che servirà a risolvere i tanti problemi al polpaccio che stanno affliggendo il centrocampista da inizio stagione. L’argentino rimarrà infino a fino a venerdì con il terapista del club Marco Esposito, l’obiettivo è tornare in campo al rientro dalla sosta quando la Roma affronterà l’Udinese o al più tardi con il Real Madrid all’Olimpico il 27 novembre.Dopo un mese dall'operazione per il gravissimo infortunio al ginocchio rimediato durante la partita di Youth League con il Plzen, Riccardoè rientrato a Trigoria. Il difensore ha accettato il consiglio del procuratore Mino Raiola e ha scelto di farsi operare negli Stati Uniti e proseguire lì parte della riabilitazione. Da oggi comincerà la seconda parte del suo recupero assistito dai medici della clinicia Villa Stuart, il ritorno in campo è previsto a maggio 2019.