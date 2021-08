Roma, Pastore rescinde con una buonuscita di circa 8 milioni: «Ho sofferto, è stata una storia sfortunata»

Lunedì 30 Agosto 2021, 21:36

Le strade di Javier Pastore e la Roma si dividono: dopo una lunga trattativa tra Tiago Pinto e l'agente del calciatore, in serata è arrivato il comunicato che ufficializza la rescissione del Flaco. Un addio che costa ai Friedkin circa 8/9 milioni lordi a cui vanno aggiunti alcuni bonus. Un risparmio significativo per la società che altrimenti avrebbe dovuto pagare altri due anni di contratto (scadenza 2023) a 4,5 milioni netti a stagione: «L’AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Javier Pastore. L'argentino è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018 e ha collezionato 37 presenze e 4 gol in giallorosso. Tutta l’AS Roma augura ad Javier le migliori fortune per il futuro», si legge nella nota diffusa dalla società.

Le parole del Flaco su Instagram

In un post su Instagram, Pastore ha salutato i tifosi: «Non è semplice per me lasciare questa società, la città e questi tifosi con la consapevolezza di non essere riuscito a corrispondere le aspettative che erano state riposte in me. Chi mi conosce sa quanto ho sofferto e con quale impegno ho lavorato per provare a ribaltare il mio destino. Non è stata una storia fortunata la nostra, ma nel lasciare sento anche di aver conservato intatto un sentimento di rispetto e di riconoscenza verso questa città e verso la gente che tre anni fa mi ha accolto con amore ed entusiasmo. Vi auguro di poter festeggiare presto grandi successi: Roma, la Roma e i suoi tifosi se li meritano».