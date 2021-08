Diretta Calciomercato: tutte le trattative e gli affari conclusi della penultima giornata. La Juve gira alla Samp Ihttaren, il Toro chiude per Praet e Mustafi

Lunedì 30 Agosto 2021, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 15:38

Si è aperta in mattinata la penultima giornata di calciomercato per i club di Serie A, che stanno passando le ultime frenetiche ore a cercare di migliorare le rispettive rose e a liberarsi dei giocatori in esubero per dare una ritoccata sia al numero complessivo dei giocatori in squadra, sia ai bilanci.

Tra i club più attivi chiaramente c'è la Juventus, che dopo una sessione molto silente, durata quasi tutta l'estate e che si era sbloccata solo con l'arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo (in prestito con obbligo di riscatto), negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con la grana Cristiano Ronaldo, che ha rotto con i bianconeri e che in 48 ore si è trasferito al Manchester United dopo una trattativa lampo. Ecco tutti i rumors di mercato e gli affari conclusi della giornata .

Ore 15.35: FIORENTINA, LA VIOLA ESCE DALLA CORSA A MESSIAS

I contatti per portare a Firenze il giocatore del Crotone non sarebbero stati positivi, ma la squadra calabrese conta ancora di trovare una sistemazione al brasiliano, che è obiettivo di mercato anche di Milan e Torino.

Ore 15.34: SAMPDORIA, PER PETAGNA SI DECIDE OGGI

Confermato l'accordo tra i due club, ma serve il via libera di Luciano Spalletti, che non vorrebbe fare a meno della punta di riserva

Ore 15.11: TORINO, DOPO PRAET ARRIVA MUSTAFI

Dopo essersi assicurati le prestazioni di Dennis Praet, che torna in Italia dopo l'esperienza al Leicester City, il Torino chiude anche per un "ex italiano", Shkodran Mustafi, in scadenza dallo Schalke 04, che già in serata sosterrà le visite mediche.

Ore 14.53: SAMPDORIA, TENTATIVO PER CASTILLEJO

I blucerchiati avrebbero contatto il Milan per avviare una trattativa per il giocatore spagnolo, finito ai margini della rosa a causa delle scelte di Stefano Pioli in questo inizio stagione.

Ore 14.46: GENOA-SPEZIA, SI LAVORA AD UNO SCAMBIO

Ballardini e Thiago Motta sarebbero pronti a scambiarsi le punte, con Destro che dovrebbe arrivare alla corte dell'italo-brasiliano e Nzola che invece dovrebbe fare la rotta inversa, con il rischio di esser girato in prestito subito dopo al Maiorca.

Ore 14.20: JUVENTUS, TUTTO FATTO PER IHATTAREN

Anche la Juventus si assicura le prestazioni di un trequartista, Mohamed Ihattaren, 19enne la scorsa stagione in forza al Psv Eindhoven. Il calciatore verrà girato in prestito alla Samp, che nel frattempo sta provando a stringere anche per Petagna.

Ore 14.17: MILAN, PRESO ADLI

Il centrocampista del Bordeaux dovrebbe nelle prossime ore firmare con il Milan, per un costo del cartellino di circa 10 milioni di euro. Il giocatore però non resterà a Milano, ma verrà girato in prestisto al Girondins per poter maturare un ulteriore anno.