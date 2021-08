Lazio, per Kostic si fa dura. Tare: «Disposti a trattare sul prezzo, ma trattativa difficile». Prende piede Zaccagni

Lunedì 30 Agosto 2021, 20:57

Tira e molla estenuante. Altro ribaltone Kostic. La Lazio esce allo scoperto e tramite il direttore sportivo Igli Tare fa il punto della situazione. «Sono rimasto sorpreso - spiega il dirigente alla Bild - che ora da Francoforte si dica che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo. Fino a poco fa era diverso. Se devo essere sincero non ho avuto l'impressione dai colloqui fatto fino ad ora che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Siamo disposti a negoziare di nuovo sul prezzo, ma mi sembra dura».

La situazione

Sulle smentite del club tedesco Tare fa capire che la situazione é assai diversa da quella dipinta dall’Eintracht: «Sei o sette giorni fa avevo informato Markus Krösche (il diesse dell’Eintracht) che volevamo prendere Kostic. Ci è stato poi chiesto di fare un'offerta scritta e l’abbiamo confermato via e-mail, come richiesto». Sembra la fine della telenovela. Si va su Zaccagni o su nomi a sorpresa. Dalla Germania si rilancia il nome di Brekalo del Wolfsburg ma appare complicato per i tempi.