È destino che lo sbarco americano in Italia sia in piena estate. Quando c’è da investire nel calcio, e soprattutto a Trigoria, dagli Usa si presentano sempre nello stesse mese. Scelgono agosto. Adesso come 9 anni fa. Il closing della proprietà attuale (e ormai uscente) ci fu il 18 agosto del 2011 (presidente Di Benedetto che poi lasciò l’anno dopo); entro poche ore è prevista la fumata bianca per la cessione della Roma. Sarà Dan Friedkin l’erede di Pallotta. E non c’è da stupirsi essendo stato proprio il texano l’unico interlocutore credibile. Il bostoniano si è arreso all’evidenza. E, già da martedì sera (piena notte in Italia), ha capito che l’asta, chiamando in causa soggetti esotici sui quali sarebbe stato il caso di approfondire e a lungo, avrebbe generato solo altra confusione attorno al pianeta giallorosso. È a rischio la gestione societaria, con l’iscrizione al campionato in bilico: entro il 19 agosto vanno presentate le garanzie alla Covisoc che non sia accontenta più di parole e rassicurazioni. Già stamattina potrebbe essere preparato il comunicato più atteso dalla tifoseria che, richiesto dalla Consob, certificherebbe il passaggio di proprietà.

RITIRATA IMPROVVISA

Il bluff è stato scoperto ieri a metà mattinata: il sito Al Jarida ha annunciato l’uscita di scena di Fahed Al Baker. La cordata del Kuwait è evaporata. L’uomo d’affari mediorientale, affiancato nell’operazione da almeno 2 soci, e proprietario della Winners Kuwait si è chiamato fuori. Si è reso conto di non avere il tempo per rimontare su Friedkin, lanciatissimo ormai verso il traguardo. I suo legali, anche negli ultimi giorni, sono stati in contatto con quelli di Pallotta per essere pronti allo scambio elle firme. I documenti sono pronti già da settimane e l’offerta del texano non è mai cambiata: 575 milioni. E sarà la cifra ufficiale, lontana dai 703 milioni pre-lockdown. Così 490 vanno a coprire i 300 di debiti e 190 vanno al presidente (scontento per minusvalenza). Gli 85 sono da destinare all’aumento di capitale (60 milioni entro fine dicembre: 42 li verserà il nuovo proprietario, gli altri i soci minori): quindi la metà saranno spesi per migliorare la rpsa di Fonseca. L’obiettivo del texano è dar continuità al lavoro del portoghese: quindi confermando Pellegrini e Zaniolo, richiamando Smalling e regalando alla piazza un colpo di primo piano. Il forte indebitamento del club ha al momento bloccato ogni operazione: è stato preso solo Pedro, a fine contratto con il Chelsea. Andrà abbassato il monte ingaggi e ceduto mezzo gruppo (tra i 10 e i 14 giocatori). Il vantaggio è lo slittamento del mercato a settembre. Chi entra, avrà la possibilità di capire come muoversi. Toccherà al ceo Fienga occuparsi di questo periodo di transizione. Affrontato con preoccupazione e angoscia per le scadenze sempre più vicine.

NESSUNA GARANZIA

Al Baker, a quanto pare, non ha avuto nemmeno l’appoggio dell’ambasciata del Kuwait in Italia. Che non ha sposato l’iniziativa dell’imprenditore mediorentale non conoscendolo a fondo. O meglio non ha potuto rassicurare la Roma sulla solvibilità economica della cordata. Pallotta lo avrebbe pure aspettato, ma i suoi soci statunitensi lo hanno spinto ad accettare la proposta di Friedkin. Seria e comunque trasparente. Il bostoniano si è ritrovato spalle al muro. Anche perché ogni suo tentativo è andato a vuoto. Non si è saputo più niente nemmeno del fondo dell’Ecuador con base in Uruguay. L’unica sponda è rimasta Houston. Sempre in contatto e presente. Disponibile ad andare oltre anche a qualsiasi ultimatum.

