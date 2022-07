Roma-Nizza 1-1: Dybala non c'è, Mourinho pareggia grazie all'autogol di Lemina. Pellegrini: «Siamo contenti»

La Roma chiude il ritiro in Algarve pareggiando 1-1 con il Nizza. Sotto di un gol (Brahimi) nel primo tempo, i giallorossi pareggiano nella ripresa grazie ad un autogol dell'ex juventino Lemina (su tiro di Karsdorp). Come accade spesso nelle amichevoli è stata una squadra a due volti quella schierata da Mourinho che nella ripresa con 7 cambi (tra questi (Abraham, Pellegrini più Zalewski e El Shaarawy) ha cambiato marcia, complice anche la scelta da parte del tecnico del Nizza di effettuare soltanto una sostituzione sino al 65'. Nonostante lo svantaggio, anche nei primi 45 minuti non sono mancate le note positive. Su tutti Spinazzola e Matic. Il nazionale azzurro è sembrato un altro calciatore rispetto a quello visto contro lo Sporting Lisbona, appena tre giorni fa. Complice la condizione atletica che a seconda dei carichi di lavoro del preparatore atletico Rapetti rischia di stravolgere impressioni e giudizi. Bene anche il serbo che al di là di un paio di palloni persi è ormai un faro per i compagni. Non è stato invece rischiato Dybala. Paulo ha illuso i tremila presenti quando nel riscaldamento ha calciato un paio di palloni. Poi, però, si è seduto in panchina e quando si è alzato aveva cambiato anche le calzature, indossando le ciabatte. Fine dei giochi e delle speranze. Mourinho non ha voluto rischiare. Il lungo stop di 54 giorni e i pochi allenamenti nelle gambe dell'argentino, lo hanno invitato alla cautela. Giustamente, pensando che si tratta di un'amichevole al 23 luglio e il campionato è lontano ancora tre settimane. L'attesa dovrebbe però finire mercoledì quando la Roma, a Trigoria, rigorosamente a porte chiuse, affronterà l'Ascoli. Ormai ci siamo, non resta che attendere.

«Stiamo lavorando, può capitare che manchi un po’ di lucidità nello spunto, nella forza, però direi che siamo molto contenti - ha detto il capitano Lorenzo Pellegrini a fine partita -. Siamo venuti qui anche lo scorso anno, abbiamo fatto un grande lavoro e penso sia importante ripartire bene».