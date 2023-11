Roma, Lukaku fa gli straordinari con il Belgio: sempre titolare. Dybala e Paredes rientrano a ridosso dell’Udinese

Cominciano le partite delle nazionali. Il primo a ascendere in campo sarà il Belgio di Lukaku in amichevole contro la Serbia. Possibile che l’attaccante venga utilizzato solo per una parte della partita, per adesso è dato titolare al centro dell’attacco con Lukebakio e Carrasco. Big Rom è uno dei centravanti più utilizzati in Europa tra club e nazionale, non ne vuole fare a meno nemmeno il ct Domenico Tedesco che, nonostante i Diavoli Rossi fossero qualificati, lo ha schierato anche nell’ultima gara con la Svezia (in cui ha anche segnato), poi sospesa per un attentato terroristico a Bruxelles. La seconda gara sarà con l’Arzebaigian domenica 19 novembre, valevole per la qualificazione a Euro 2024. Il rientro a Trigoria è previsto 48 ore dopo (martedì).

Il programma

Gli ultimi a tornare alla base saranno Dybala (oggi compie 30 anni) e Paredes impegnati entrambi con l’Argentina di Scaloni che sfiderà Uruguay e Brasile.

La partita contro i verdeoro sarà mercoledì 22 e si giocherà al Maracanã, quindi entrambi saranno in Italia venerdì. Da valutare se riusciranno ad allenarsi, o se invece la prima seduta sarà direttamente sabato alla vigilia dell’Udinese. Gli Azzurri (Cristante ed El Shaarawy) sfideranno l’Ucraina lunedì 20, quindi rientreranno entro metà settimana, così come Kristensen (Danimarca) e Ndicka (Costa d’Avorio). Il giorno successivo toccherà a Zalewski (Polonia), Celik (Turchia), Azmoun (Iran), Bove (Under 21). Tutti loro saranno a disposizione a tre giorni dalla gara di campionato con i bianconeri. Mourinho darà quattro giorni liberi alla squadra a partire da venerdì 17 fino a lunedì 20. Ripresa prevista per martedì 21 mattina.