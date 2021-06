Appesi alle labbra di Mou. Nella veste di commentatore di Talksport, lo Special One regala possibili indicazioni di mercato. Alcune immediate («Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma»), altre meno: «Ci sono quegli attaccanti che quando non segnano continuano comunque a giocare. Kane è uno di quelli. Sul gol di Sterling pur non toccando la palla ha fatto metà del lavoro. Se pensi a Rooney, a volte faceva il centrocampista. Questi ragazzi hanno di più che la sola finalizzazione». Visto che al momento Icardi sembra pensare ad altro, il secondo identikit sembra sposarsi alla perfezione con Belotti. O ad esser “maligni” con quello di Dzeko. Lo Special One, abile comunicatore, è consapevole che quanto dice, verrà poi utilizzato per spostare l’attenzione su un determinato obiettivo di mercato. E in tal senso, il titolo lo regala sull’attaccante da 30 gol.

La riflessione, invece, è sul centravanti capace di mettersi a disposizione della squadra. In quest’ottica le quotazioni di Belotti rimangono stazionarie. L’all-in di Cairo, confidando in un Europeo ricco di gol per il 9 granata, al momento non ha trovato seguito. E questo fa il gioco della Roma e di Pinto. Il gm è fermo all’ultima proposta che il Torino ha definito off the record «irricevibile»: 15 milioni più 3 di bonus. Il club granata, sapendo che Belotti (in scadenza nel 2022) non rinnoverà, ha due strade praticabili: lo cede in estate, accontentandosi di quanto offre il mercato, oppure lo perderà a zero. Difficile credere alla seconda ipotesi, dando un’occhiata ai conti della società. Negli ultimi tre anni, sono stati accumulati altrettanti bilanci in rosso consecutivi per un totale di -45 milioni. Sono stati inoltre sottoscritti due contratti di finanziamento per complessivi 30 milioni che hanno fatto salire i debiti totali a 112 milioni. Una situazione che induce a pensare come Cairo, a fronte di un mancato rinnovo ormai scontato, sarà quasi obbligato a cedere il suo centravanti.

