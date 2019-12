Fonseca: «Molto soddisfatto, ma la classifica non deve farci pensare che va tutto bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono molto soddisfatto di questa partita. È stata una vittoria molto importante, l'abbiamo preparata bene. Non era facile, la Fiorentina ha fatto buoni risultati con grandi squadre come Inter, Juve e Atalanta. Oggi noi abbiamo fatto una bellissima gara». Lo ha detto l'allenatore della Roma,, ai microfoni di Sky Sport. «Abbiamo ancora molto da fare - ha proseguito il portoghese -, possiamo controllare meglio il possesso e oggi abbiamo perso diversi palloni. Ci sono anche altri aspetti da migliorare, ma devo dire che l'evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e io sono contento». «Siamo al quarto posto ma non basta per pensare che va tutto bene. Manca molto alla fine del campionato, è importante essere sempre equilibrati», ha concluso Fonseca che ha riservato anche qualche parola al mercato di gennaio. “Io penso che il mercato ha senso se prendiamo giocatori più forti di quelli che abbiamo – ha spiegato il portoghese – Ma a gennaio mi sembra difficile trovare elementi migliori che poi devono anche essere inseriti nel nostro sistema”.