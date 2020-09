Roma, Fienga a Milano per il mercato. Presto i Friedkin nella Capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si avvicina il giorno in cuimetteranno piede per la prima volta nella Capitale da proprietari della. Poco dopo l’acquisto del club avvenuto il 17 agosto, il ceo Guido Fienga si è recato a Londra per parlare dei programmi futuri assieme al figlio del magnate texano e a suoi uomini di fiducia per mettere in piedi strategie volte a risanare i conti in rosso della società. La famiglia Friedkin, però, ancora non si è presentata ufficialmente alla piazza, la settimana giusta dovrebbe essere la prossima anche se in queste ore sono circolate indiscrezioni circa un pranzo avvenuto ieri a Milano trae Ryan Friedkin. Effettivamente lunedì e ieri il dirigente era a Milano, ma - fanno sapere dalla società - per alcune operazioni strategiche di mercato come la cessione dial Bayer Leverkusen per 28 milioni bonus compresi. Nelle ultime ore è stato anche piazzatoall’Atalanta in prestito a 1 milione con obbligo di riscatto a 7, mentre per l’affare Dzeko-Juventus bisogna aspettare il sì di Milik ormai prossimo alla rottura con il Napoli.