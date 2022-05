Sabato 7 Maggio 2022, 00:48

Missione Tirana. Se toccherà a Mourinho e soci pensare a come vincere in campo contro il Feyenoord, dalle 22,50 di giovedì due sono i chiodi fissi dei tifosi giallorossi. Il primo è accaparrarsi l’agognato biglietto; il secondo è come arrivare nella capitale albanese. Dopo 31 anni la Roma torna a giocare una finale europea e nessuno vuole mancare. Il problema è che la richiesta supera di gran lunga il numero dei tagliandi che saranno a disposizione. L’Arena Kombetare è difatti molto piccola (la capienza effettiva sarà ridotta a 18mila spettatori per creare delle zone cuscinetto tra le due tifoserie). La caccia al ticket, così, si sta rivelando un’impresa quasi impossibile, legata perlopiù alla sorte. Perché per ora nessun biglietto è stato messo in vendita. La parte destinata al club giallorosso, sarà così divisa: 1800 biglietti saranno sorteggiati, alla presenza di un notaio, tra chi ieri, dalle 9 alle 13, si è virtualmente messo in coda per accedere al concorso riservato agli abbonati. Dei 21mila che avevano diritto a provarci, in 13.993 hanno fatto richiesta. Poi ci sono 166 tagliandi destinati ai fedelissimi che lo scorso 21 ottobre erano presenti a Bodo, nel giorno del pesantissimo ko per 6-1. Un gesto simbolico, non scontato da parte del club. Come quello di riservare altri 100 tagliandi per i disabili. Il totale fa poco meno di 2100 biglietti.

Resta una quota gestita dalla società (1500 tagliandi circa) per iniziative speciali, sponsor, familiari dei calciatori, inviti istituzionali ed altro. Tutto qui? Non proprio. Perché martedì i restanti undicimila (o poco più) tagliandi che sono in possesso della Uefa (che ieri ha inserito nella presentazione sul sito dell’evento il Leicester come finalista!), saranno messi in vendita con prezzi che oscilleranno tra gli 80 e i 125 euro. Anche in questo caso, servirà essersi registrati al portale dell’organo di governo del calcio europeo. Una lotteria sta diventando anche raggiungere Tirana. Presi d’assalto aerei, traghetti con prezzi che ormai sono lievitati alle stelle. I più lungimiranti, hanno acquistato un biglietto aereo ad inizio anno quando il costo si aggirava intorno a 50 euro. Oggi, se si cerca un ticket con partenza da Roma il 24 maggio con scalo, il costo è salito di 10 volte (500 euro). C’è anche la possibilità di arrivare in Albania con il traghetto. Il porto più vicino alla capitale è quello di Durazzo ed è facilmente raggiungibile da Bari spendendo più o meno 120 euro, andata e ritorno. Una volta sbarcati è possibile affittare un auto. E in questo caso il costo, almeno sino a ieri sera, di una vettura da 5 posti è di circa 40 euro al giorno mentre per un van da 9 posti sale intorno ai 100. L’alternativa è il pullman ma il costo sale a 100 euro tra andata e ritorno. C’è poi l’opzione ‘operazione della speranza’. Tradotto: partire da Roma con la propria automobile e mettersi in viaggio per raggiungere Tirana, distante 1500 chilometri. Circa 18 le ore di viaggio, soste escluse, con la spesa media tra casello e benzina che sfiora i 300 euro. Per le migliaia di persone che non saranno presenti in loco e vorranno comunque vivere l’evento stile happening, il comune di Roma ha in mente di allestire un maxi-schermo in città. La prossima settimana è fissato un incontro con il Prefetto. Tra le aree individuate c’è quella di Piazza del Popolo.